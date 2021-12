Die NVIDIA-Aktie (WKN: 918422) bewegt sich in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Alleine in diesem Jahr beläuft sich der Kursanstieg auf derzeit rund 133 Prozent, während der Nasdaq 100 im selben Zeitraum rund 26 Prozent zulegen konnte. Der letzte mittelfristige Kursschub hatte die Notierung des Chipriesen vom Oktober-Tief bei 195,55 USD bis auf ein neues Rekordhoch bei 346,47 USD katapultiert. Dort leitete eine Bearish-Engulfing-Tageskerze eine Korrekturphase ein. Der Rücksetzer führte das Papier um rund 21 Prozent abwärts, wo es am Dienstag auf das mittelfristig bedeutsame Unterstützungscluster bei 267,84-277,33 USD traf. Im gestrigen Handel konnte sich der Kurs bereits wieder schwungvoll von dieser Zone nach oben absetzen und formte eine lange bullishe Tageskerze. Nach diesem dynamischen Kursanstieg richtet sich der charttechnische Blick nun auf die Widerstandszone bei 309,49-312,02 USD als nächstes Kursziel. Dort befinden sich unter anderem die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch, die 20-Tage-Linie und das 50%-Korrekturniveau. Die nachhaltige Überwindung dieses Widerstandsclusters per Tagesschluss würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des mehrwöchigen Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachfolgenden Break über die Marken 324,37 USD und 346,47 USD. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall in Vorstoß in Richtung 367/375 USD vorstellbar. Ein Tagesschluss unterhalb von 267,84 USD würde hingegen das bullishe Bias im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster beseitigen und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 253,20 USD, 243,29 USD und eventuell 230,43/233,55 USD nahelegen. Das langfristige Chartbild würde erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter 195,55/201,67 USD getrübt.