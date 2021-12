Nächste Unterstützungen:

4.661-4.666

4.642

4.613

Nächste Widerstände:

4.691

4.714/4.724

4.744

Ein ernsthafter Test der nächsten Unterstützung bei 4.661-4.666 Punkten dürfte heute zur Eröffnung anstehen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Stundenschluss würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit möglichen Korrekturzielen bei 4.642 Punkten und 4.613 Punkten. Mit einem dynamischen Anstieg über den nächsten Widerstand bei 4.691 Punkten entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 4.714/4.724 Punkte. Darüber würde bereits wieder das Rekordhoch bei 4.744 Punkten in den charttechnischen Blick rücken.