Die Aktie des Getränke-Riesen Coca-Cola (WKN: 850663) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 bei 36,27 USD markierten Crash-Tief konnte sie bis auf ein im Juli dieses Jahres erreichtes 16-Monats-Hoch bei 57,56 USD ansteigen. Darunter startete der Anteilsschein eine Korrekturphase, die ihn bis auf ein am 1. Dezember notiertes 9-Monats-Tief bei 52,28 USD zurückwarf. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung des Oktober-Tiefs (52,40 USD) erwies sich als Fehlausbruch und damit als Bärenfalle. Seither startet die Aktie dynamisch und begleitet von hohen Umsätzen nach oben durch. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch über das Juli-Hoch. Kann sich die Aktie in den kommenden Handelstagen per Tagesschluss über der Marke von 57,56 USD halten, bleiben die Bullen in einer starken Position. Potenzielle nächste Zielbereiche auf der Oberseite lauten 59,00-59,57 USD und 60,13 USD (Rekordhoch vom Februar 2020). Darüber lassen sich mögliche Ausdehnungsziele bei 60,69/60,81 USD und 62,65/62,83 USD ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs über kurzfristig relevante Supportbereiche bei 56,84-57,16 USD und 56,32 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde die mittelfristig bedeutsame Unterstützungszone bei 54,36-55,45 USD als Ziel in den charttechnischen Fokus rücken.