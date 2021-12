Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Tief bei 155,67 USD konnte sich der Kurs in der Spitze bereits mehr als vervierfachen. Zuletzt durchlief das Papier nach dem bullishen Ausbruch aus einer rund zwei Wochen andauernden Seitwärtskorrektur eine zwei Handelstage andauernde Wimpel-Konsolidierung. Diese wurde am Freitag in Reaktion auf die Veröffentlichung von erfreulichen Quartalszahlen, einem positiven Ausblick und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms mit einer bullishen Kurslücke explosionsartig und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen nach oben aufgelöst. Bis auf ein neues Rekordhoch bei 644,75 USD haussierte der Anteilsschein bevor moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit Blick auf die überhitzte Lage in den Indikatoren würde nun eine ausgeprägte Verschnaufpause nicht überraschen. Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt dabei bullish, solange die Kurslücke bei 590,24 USD nicht per Tagesschluss signifikant unterboten wird. Darunter müssten weitere Abgaben in Richtung 568,37/577,21 USD oder 543,32 USD eingeplant werden. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Aktueller Widerstand befindet sich bei 644,75/647,14 USD. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 665 USD vorstellbar.