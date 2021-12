Nächste Unterstützungen:

4.668/4.679

4.646-4.656

4.625

Nächste Widerstände:

4.703/4.705

4.722/4.727

4.744

Ganz kurzfristig betrachtet besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause. Neben dem Momentum-Verlust auf Basis des Stundencharts sprechen das erreichte Widerstandscluster bei aktuell 4.703 Punkten und die dort geformte Spinning-Top-Kerze für eine solche Konsolidierung. Nächste Unterstützungen liegen bei 4.668/4.679 Punkten und 4.646-4.656 Punkten. Kann der Index die letztgenannte Zone per Stundenschluss verteidigen, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter wäre eine deutlichere Korrektur in Richtung 4.625 Punkte, 4.600/4.613 Punkte und 4.588 Punkte einzuplanen. Ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 4.703/4.705 Punkten würde eine unmittelbare Fortsetzung des Aufschwungs in Richtung zunächst 4.722/4.727 Punkte und 4.744 Punkte signalisieren.