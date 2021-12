Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) konnte sich vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 29,95 USD in der Spitze mehr als verzehnfachen. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte sie vom Zwischentief Anfang Oktober bei 194,37 USD innerhalb weniger Wochen auf ein neues Rekordhoch bei 307,75 USD. Der dort am 26. November gestartete dynamische Abverkauf ließ die Notierung bis auf 220,32 USD absacken. Am dort befindlichen Supportcluster griffen Schnäppchenjäger zu und initiierten damit eine Erholungsrally. Im gestrigen Handel überquerte der Anteilsschein dabei die steigende 50-Tage-Linie per Tagesschluss. Eine Ausdehnung des Erholungstrends in Richtung 253,72 USD, 258,87 USD und eventuell 264,04-267,61 USD erscheint kurzfristig möglich. Um das Risiko einer anschließenden weiteren Abwärtswelle signifikant zu verringern, müsste die darüber befindliche Hürde bei 274,35/275,26 USD nachhaltig aus dem Weg geräumt werden. Ein Warnsignal für die Bullen entstünde mit einer Verletzung der aktuellen Supportzone bei 231,04-233,60 USD. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 225,16 USD (steigende 100-Tage-Linie) und 206,80-211,47 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittel- bis längerfristigen Chartbildes mit möglichen nächsten Zielen bei 194,37 USD, 174,91 USD und 153,80/161,88 USD.