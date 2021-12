Diese Analyse wurde am 08.12.2021 um 15:28 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 dehnte zunächst seine Abwärtskorrektur bis auf ein am Freitag gesehenes 5-Wochen-Tief bei 15.543 Punkten aus. Im Dunstkreis der dort befindlichen Supportzone konnte er sich stabilisieren und formte am Montag eine Bullish-Harami-Kerze. Dieses Umkehrsignal wurde mit dem gestrigen kräftigen Kurssprung bestätigt. Der Index überwand mehrere relevante Widerstandsthemen und zog bis auf ein 4-Tages-Hoch bei 16.344 Punkten an.