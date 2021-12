Diese Analyse wurde am 08.12.2021 um 14:54 Uhr erstellt.

Die Aktie von McDonald’s (WKN: 856958) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte der Wert eine mehrwöchige volatile Seitwärtskorrektur in Gestalt einer Broadening-Formation durchlaufen. Im gestrigen Handel gelang dem Papier der Befreiungsschlag auf der Oberseite und die Notierung schraubte sich bis auf ein neues Rekordhoch bei 260,38 USD hinauf. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden lassen sich im Rahmen des damit bestätigten Bullenmarkts bei 261,09/261,55 USD, 263,08 USD, 265,34/266,34 USD und aktuell 269,18-271,63 USD ausmachen. Nächster Support befindet sich bei 256,48-257,95 USD. Ein Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal für einen Rücksetzer in Richtung 254,08 USD oder 250,21-252,15 USD senden. Unmittelbar bearish im kurzfristigen Zeitfenster würde es im Fall der Verletzung der weiteren Unterstützungen bei 247,82 USD und 242,05-243,95 USD. Übergeordnet kritisch ist die zentrale Unterstützung bei 236,14 USD.