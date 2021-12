Diese Analyse wurde am 07.12.2021 um 15:26 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial hatte am Freitag einen Rücksetzer bis auf 34.265 Punkte vollzogen und strebte anschließend dynamisch nach oben bis auf ein gestern verzeichnetes 6-Tages-Hoch bei 35.357 Punkten. An der dort befindlichen Hürde ging er in den Konsolidierungsmodus über.