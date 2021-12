Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei rund 70 USD explodierte das Papier des Elektroautobauers bis auf ein am 4. November verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD. Seither befindet sich der Wert in einer mittelfristigen Korrekturphase. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle rutschte er gestern auf ein neues Verlaufstief bei 950,50 USD und damit in unmittelbare Nähe zum klassischen Projektionsziel einer abc-Korrektur. Die anschließende Erholung beförderte die Notierung per Tagesschluss wieder über das Tief der ersten Abwärtswelle bei 978,60 USD sowie über die steigende 50-Tage-Linie. Die ausgeprägte Lunte in der Tageskerze signalisiert Nachfrage im Bereich des gestrigen Tiefs. Die Chancen auf eine deutlichere Erholungsbewegung sind damit erhöht, solange das gestrige Tief nicht unterschritten wird. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lauten 1.035/1.038 USD und 1.062-1.088 USD. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde die technische Ausgangslage weiter aufhellen. Um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zu erhalten, bedarf es der Herausnahme der kritischen Hürde bei aktuell 1.171/1.173 USD, wo sich die korrektive Abwärtstrendlinie sowie das letzte Reaktionshoch befinden. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 950,50 USD und anschließend 937,06 USD würde hingegen eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung zunächst 910 USD und 847/856 USD nahelegen.