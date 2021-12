Nächste Unterstützungen:

4.485-4.511

4.465

4.428-4.447

Nächste Widerstände:

4.554/4.554

4.590/4.608

4.619

Kurzfristig besteht eine gute Chance auf eine technische Erholungsbewegung in Richtung 4.590/4.608 Punkte. Bestätigend hierfür wäre ein nachhaltiger Break über den aktuellen Widerstand bei 4.546/4.554 Punkten. Oberhalb von 4.608 Punkten könnte sich die Rally zügig in Richtung 4.619 Punkte und 4.631-4.673 Punkte ausdehnen. Erst darüber entstünde ein prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des übergeordneten Abwärtstrends. Eine Verletzung des aktuellen Supportbereichs 4.485-4.511 Punkte würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 4.465 Punkte und 4.428-4.447 Punkte sprechen.