Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte nach dem dynamischen Anstieg auf ein im September 2020 markiertes Rekordhoch bei 284,50 USD eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen und dabei rund 50% des vorausgegangenen Kursschubes korrigiert. Ausgehend vom im März bei 201,51 USD verzeichneten Korrekturtief weist der übergeordnete Trend wieder aufwärts. Bis auf eine neue historische Bestmarke bei 311,75 USD zog das Papier des Softwarekonzerns an, bevor vor wenigen Wochen eine Abwärtskorrektur startete, die die Notierung um rund 19% einbrechen ließ. Mit einer am Donnerstag geformten Bullish-Harami-Kerze und einer am Freitag ausgebildeten Hammer-Kerze versucht sich der Anteilsschein auf der erreichten Unterstützungszone 248-252 USD zu stabilisieren. Mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 265,25/265,69 USD und 271,31-274,49 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die beiden massiven Hürden bei 283,50-289,38 USD und 296,11-299,27 USD käme es zu bullishen Signalen auch im mittelfristigen Zeitfenster. Ein Rutsch unter 248,00 USD per Tagesschluss würde für eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs mit möglichem Ziel bei 233/234 USD sprechen.