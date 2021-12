Die Aktie der Unitedhealth Group (WKN: 869561) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte das Papier des im Dow Jones Industrial notierten Krankenversicherers einen Rücksetzer auf eine überwundene Eindämmungslinie entlang der letzten Mittelfrist-Hochs vollzogen. Ausgehend vom Korrekturtief bei 436,00 USD leitete eine Bullish-Engulfing-Tageskerze am 23. November den laufenden Kursschub ein, der die Notierung über das jüngste Rallyhoch bis auf ein gestern verbuchtes neues Allzeithoch bei 474,48 USD beförderte. Die Bullen bleiben damit klar am Ruder. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden liegen bei 477,46-479,59 USD und 484,54/487,22 USD. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bei 466,00 USD oder spätestens 452,00/455,92 USD auf Unterstützung treffen, um den laufenden Impuls nicht zu gefährden. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb der kritischen Supportzone bei 431,36-439,52 USD eintrüben.