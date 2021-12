Die Aktie des im vergangenen Jahr an die Börse gegangenen Anbieters von Cloudsoftware Snowflake Inc (WKN: A2QB38) bewegt sich ausgehend vom im Mai bei 184,71 USD markierten Korrekturtief in einem intakten Aufwärtstrend. Mit dem jüngsten Rallyhoch bei 405,00 USD näherte sich das Papier der im vergangenen Dezember verzeichneten Bestmarke von 429,00 USD deutlich an. Die dort gestartete Abwärtskorrektur verlief bislang dreiwellig und führte den Anteilsschein bis auf das 100%-Projektionsniveau der ersten Abwärtswelle sowie die steigende 100-Tage-Linie zurück. Im gestrigen Handel konnte er sich deutlich vom Korrekturtief bei 305,61 USD absetzen und schloss mit einem Aufschlag von 15,85 Prozent, das stärkste Tagesplus seit vergangenem Dezember. Auslöser waren positiv aufgenommene Quartalszahlen und ein starker Umsatzausblick. Die Aktie sieht sich nun dem kritischen Widerstandsbereich 365,00-378,11 USD gegenüber. Ein Tagesschluss darüber würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf eine Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends liefern. Potenzielle nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 405,00 USD und 429,00/432,03 USD. Darüber befinden sich Extensionsziele bei 442,97 USD und 466,42 USD. Nächste Unterstützungen lauten 328,61 USD und 305,61-315,07 USD. Darunter wäre eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 290,01/294,86 USD und eventuell 264,93-275,65 USD zu favorisieren.