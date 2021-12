Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 132,52 USD konnte sie bis auf ein in der vergangenen Woche verbuchtes Allzeithoch bei 349,67 USD zulegen. Die dort im Tageschart geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete einen Rücksetzer bis auf 328,12 USD ein. Zuletzt etablierte der Wert darüber eine enge Trading-Range. Solange die Hürde bei 339,28 USD nicht per Tagesschluss überwunden wird, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends im Rahmen einer zweiten Welle. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Rutsch unter 328,12 USD per Tagesschluss. Potenzielle nächste Kursziele liegen bei 323,15 USD und 312,39-317,73 USD. Zu einer nennenswerten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der darunter befindlichen Unterstützungszone bei 304,41-306,77 USD. Ein Tagesschluss über 339,28 USD würde hingegen die Situation zugunsten der Bullen leicht entspannen und einen erneuten Vorstoß in Richtung 347-350 USD ermöglichen.