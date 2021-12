Nächste Unterstützungen:

4.560

4.546-4.552

4.511-4.524

Nächste Widerstände:

4.596/4.603

4.619

4.630-4.641

Das erreichte 38,2%-Fibonacci-Retracement (4.566) und die kurzfristig überverkauften sowie positiv divergierenden markttechnischen Indikatoren ermöglichen eine deutlichere Erholungsbewegung. Vorbörslich wird der Index freundlich erwartet. Im Blick steht die Widerstandsregion 4.596/4.603 Punkte. Ein Stundenschluss darüber würde Aufwärtspotenzial in Richtung 4.619 Punkte und 4.630-4.641 Punkte freisetzen. Zur Machtübernahme durch die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der darüber befindlichen Hürde bei 4.652-4.674 Punkten per Tagesschluss. Unterhalb von 4.560 Punkten wäre eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 4.546-4.552 Punkte und 4.511-4.524 Punkte zu favorisieren.