Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte sie bereits um rund 39 Prozent zulegen. Zuletzt hatte das Papier nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 377,55 USD eine mehrwöchige Konsolidierungsphase durchlaufen. Nach einem erfolgreichen Test des Supportclusters aus mittelfristiger Trendlinie und 50-Tage-Linie am 19. August startete ein dynamischer Kursschub, der die Notierung im gestrigen Handel schließlich über das Juli-Hoch auf eine neue historische Bestmarke bei 381,49 USD beförderte. Im Rahmen des damit bestätigten primären Aufwärtstrends lassen sich nächste potenzielle Kurzfrist-Ziele bei 385,67/386,53 USD und 394,05-396,00 USD ausmachen. Mittelfristig erscheint ein Vorstoß in Richtung 408/412 USD möglich. Zur Aufrechterhaltung dieses bullishen Szenarios sollte die kritische Supportzonebei aktuell 351,00-357,68 USD nicht unterschritten werden. Darüber befindet sich bereits eine mögliche Auffangregion bei 364/365 USD. Unterhalb von 351,00 USD wäre der Übergang in eine mittelfristige Korrekturphase zu favorisieren.