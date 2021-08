Nächste Unterstützungen:

35.324

35.177-35.205

35.012/35.056

Nächste Widerstände:

35.501

35.560-35.631

35.787

Der Index konsolidiert nun den Kursschub knapp unterhalb des Wochenhochs. Die Bullen bleiben in einer starken Position für ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch (35.631), solange die Supportzone bei 35.177-35.205 Punkten von ihnen verteidigt werden kann. Darüber fungiert bereits die 100-Stunden-Linie bei derzeit 35.324 Punkten als mögliche Unterstützung. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 35.501 Punkten würde bereits die Zone 35.560-35.631 Punkte in den Fokus rücken. Darüber würde schließlich der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 35.787 Punkten und 35.850-35.923 Punkten. Unterhalb von 35.177 Punkten entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 35.012/35.056 Punkte. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde das Chartbild deutlicher trüben und die steigende 50-Tage-Linie bei derzeit 34.842 Punkten sowie die kurzfristig kritische Unterstützungszone bei 34.673-34.714 Punkten als mögliche Ziele aktivieren.