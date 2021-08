Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Sie kletterte bis auf ein im Mai verzeichnetes 9-Jahres-Hoch bei 46,10 USD bevor eine Korrekturphase startete. Oberhalb des bisherigen Korrekturtiefs bei 31,36 USD etablierte das Papier zuletzt eine Stauzone. Nach dem jüngsten erfolgreichen Test der unteren Range-Begrenzung eroberte der Wert die steigende 200-Tage-Linie schwungvoll zurück und konnte schließlich am Freitag auch die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage überwinden. Als potenzielles Kurzfrist-Kursziel fungiert nun der kritische Widerstandsbereich 37,82-39,16 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss ist erforderlich, um auch das mittelfristige Chartbild aufzuhellen und einen erneuten Vorstoß an das Mai-Hoch zu ermöglichen. Zwischengeschaltete Hürden lauten im Erfolgsfall 39,87 USD, 40,47 USD, 42,96 USD und 44,40 USD. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 34,40 USD, 33,15/33,52 USD und 31,36/31,65 USD ausmachen. Mit einem nachhaltigen Rutsch unter den letztgenannten Bereich entstünde ein bearishes Signal im mittelfristigen Zeitfenster. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 29,45 USD und 23,80-24,71 USD wäre in diesem Fall zu favorisieren.