Diese Analyse wurde am 27.08.2021 um 15:05 Uhr erstellt.

Der S&P 500 kletterte bis auf ein zur Wochenmitte markiertes neues Rekordhoch bei 4.502 Punkten. An der dort befindlichen Widerstandsregion prallte die Notierung ab und startete einen Rücksetzer bis unter das Hoch vom 16. August (4.480) an das 23,6%-Fibonacci-Retracement des letzten Kursschubes vom Tief am 19. August (4.368).