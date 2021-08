Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Kellogg (WKN: 853265) hatte im Jahr 2016 nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 87,16 USD einen zyklischen Bärenmarkt gestartet. Nach dem Erreichen eines Tiefs bei 51,34 USD im Jahr 2019 konnte sie sich im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf 72,88 USD erholen. Ein erneuter Abschwung endete bei 56,61 USD, wo im Februar/März dieses Jahres ein Doppelboden zur Etablierung eines weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrends führte. Seit einem im Mai verzeichneten Rallyhoch bei 68,60 USD korrigiert der Wert diesen Aufwärtstrend und schickt sich aktuell an, die im Rahmen der Korrekturphase im Fokus stehende Unterstützung der 200-Tage-Linie bei derzeit 62,72 USD im Rahmen eines Pullbacks erneut zu testen. Kann sich die Notierung in den kommenden Handelstagen darüber stabilisieren, könnte sich hier eine antizyklische Long-Chance ergeben. Eine preisliche Bestätigung für eine zeitnahe Attacke auf die mittelfristig kritische Widerstandszone bei 66,82-67,07 USD entstünde, falls die beiden nächsten Widerstandsthemen und potenziellen Erholungsziele bei 64,00/64,05 USD und 64,46 USD per Tagesschluss überwunden werden können. Oberhalb von 67,07 USD würden die Bereiche 68,80/69,04 USD und 71,65/72,88 USD als mögliche Ziele aktiviert. Setzt sich hingegen der aktuelle dynamische Abverkauf bis unter die 200-Tage-Linie per Tagesschluss fort, würden zunächst die Zonen 61,19-62,00 USD und 60,00-60,62 USD als potenzielle Abwärtsziele in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb der letztgenannten Zone wäre schließlich ein mittelfristiges Wiedersehen mit dem Jahrestief bei 56,61 USD zu favorisieren.