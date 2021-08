Nächste Unterstützungen:

15.341

15.184

15.104-15.142

Nächste Widerstände:

15.404

15.438-15.490

15.549/15.551

Mit der nachlassenden Schwungkraft und kurzfristig überkauften markttechnischen Indikatoren steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung der noch offenen Kursziele bei 15.438-15.490 Punkten und eventuell 15.549/15.551 Punkten ist jedoch möglich, falls heute der aktuelle Widerstand bei 15.404 Punkten geknackt werden kann. Ein Rutsch unter den Support bei 15.341 Punkten würde derweil ein erstes Warnsignal für einen möglichen Rücksetzer liefern. Ein dann möglicher Pullback in Richtung 15.184 Punkte oder 15.104-15.142 Punkte würde den Aufwärtstrend nicht in Frage stellen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde hingegen das Chartbild deutlicher trüben und Abwärtsrisiken in Richtung 14.773/14.820 Punkte mit sich bringen.