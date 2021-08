Die Aktie von T-Mobile US (WKN: A1T7LU) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Korrekturtief im März 2020 bei 63,50 USD haussierte der Anteilsschein der US-Tochter der Deutschen Telekom in der Spitze um rund 137 Prozent auf ein Mitte Juli verzeichnetes Rekordhoch bei 150,20 USD. Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Im gestrigen Handel rutschte die Notierung per Tagesschluss und begleitet von steigendem Handelsvolumen unter die zuletzt stützende 100-Tage-Linie und droht nun aus der mehrtägigen wimpelförmigen Konsolidierung oberhalb des bisherigen Korrekturtiefs bei 139,28 USD nach unten herauszufallen. In diesem Fall würden potenzielle nächste Zielbereiche bei 136,00-137,09 USD und aktuell 134,12 USD (200-Tage-Linie) in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone bei 132,49/133,04 USD. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Wert aktuell über eine kritische Widerstandszone, die sich von 142,69 USD bis 145,39 USD erstreckt. Erst mit einem Anstieg darüber per Tagesschluss würden die Bullen wieder unmittelbar das Ruder übernehmen mit nächsten Zielen bei 146,92 USD und 150,20 USD.