Nächste Unterstützungen:

35.326

35.257/35.272

35.164-35.177

Nächste Widerstände:

35.445

35.560-35.631

35.787

Mit Blick auf den Stundenchart befindet sich die Notierung in einer Seitwärts-Konsolidierung der jüngsten Rally. Das ganz kurzfristige Bild ist neutral zu werten. Übergeordnet bleiben die Bullen am Ball, solange die Supportzone bei 34.990-35.077 Punkten nicht signifikant unterschritten wird. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 35.226 Punkten würde auf einen weitergehenden Rücksetzer in Richtung 35.257/35.272 Punkte und eventuell 35.164-35.177 Punkte hinweisen. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 35.445 Punkten würde hingegen eine unmittelbare Rally-Fortsetzung in Richtung 35.560-35.631 Punkte ermöglichen. Ein signifikanter Anstieg über das Rekordhoch bei 35.631 Punkten würde schließlich das Fibonacci-Ausdehnungsziel bei 35.787 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.