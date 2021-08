Die Aktie des Softwareherstellers Synopsys (WKN:883703) hatte nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 300,91 USD im Februar eine Korrekturphase gestartet. Sie traf dabei wiederholt im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie auf Kaufinteresse. Ausgehend vom Korrekturtief bei 217,69 USD weist der Trend wieder nordwärts. Zuletzt brach der Wert in Reaktion auf besser als erwartete Quartalszahlen aus einer kurzfristigen Konsolidierung knapp unterhalb der alten Bestmarke nach oben aus und setzte seinen langfristigen Aufwärtstrend fort. Im gestrigen Handel erreichte er ein neues Allzeithoch bei 325,08 USD. Mit Blick auf die kurzfristig extrem überkauften markttechnischen Indikatoren (RSI=84) sollte eine zeitnahe Konsolidierung oder ein Pullback in Richtung des Ausbruchsniveaus eingeplant werden. Solange die Supportzone bei 294,50-300,91 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen jedoch klar am Ruder. Nächste potenzielle Ziele und Hürden auf der Oberseite befinden sich bei 332,70 USD und 347,07/352,34 USD.