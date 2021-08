Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) befindet sich seit Februar 2020 fest in der Hand der Bullen. Vom in diesem Monat ausgebildeten Zwischentief bei 17,91 USD haussierte das Papier nach mehreren Trendbeschleunigungen bis auf ein am 10. August dieses Jahres markiertes Allzeithoch bei 497,49 USD. Dort startete eine Abwärtskorrektur. Im Dunstkreis des 38,2%-Fibonacci-Retracements des Kursschubes vom März-Tief verzeichnete der Anteilsschein bei 349,00 USD sein bisheriges Korrekturtief und formte dort eine bullishe Hammer-Kerze. Nach einer ersten Erholungswelle und einem Rücksetzer schickt er sich nun an, das Erholungshoch bei 413,30 USD erneut zu attackieren. Ein Anstieg darüber würde den Bereich 429/434 USD als nächste potenzielle Zielzone aktivieren. Es bedarf eines Tagesschlusskurses oberhalb von 440,77 USD, um einen zeitnahen erneuten Vorstoß an das Rekordhoch bei 497,49 USD wahrscheinlich zu machen. Zwischenziele und Hürden lauten dann 454,00 USD, 462,45 USD und 473,30 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde bereits ein Rutsch unter die Erholungstrendlinie bei aktuell 379,39 USD das kurzfristige Chartbild wieder zugunsten der Bären verändern. Anschlussverkaufssignale entstünden unter 369,26 USD und 349,00 USD. Als potenzielles nächstes Kursziel der dann ausgedehnten Abwärtskorrektur würde in diesem Fall der Bereich 300,00-309,00 USD fungieren. Eine weitere wichtige Auffangregion befindet sich bei 261,00-279,00 USD.