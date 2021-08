Diese Analyse wurde am 23.08.2021 um 15:13 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 hatte seinen Rücksetzer vom am 5. August bei 15.184 Punkten markierten Rekordhoch zunächst bis auf ein am Donnerstag zu Eröffnung erreichtes 4-Wochen-Tief bei 14.773 Punkten fortgesetzt. Anschließend meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und beförderten den Index schwungvoll bis auf ein am Freitag verzeichnetes 4-Tages-Hoch bei 15.104 Punkten.