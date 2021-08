Die Aktie des Baumarktbetreibers Lowe’s (WKN: 859545) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bi 60,00 USD konnte der Wert in der Spitze um 259 Prozent zulegen. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 215,22 USD im Mai startete eine Korrekturphase. Knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie verzeichnete das Papier in der vergangenen Woche ein Korrekturtief bei 182,08 USD. In Reaktion auf besser als erwartete Quartalszahlen und einen über der Konsensschätzung liegenden Umsatz-Ausblick drehte der Kurs unmittelbar in den Bullenmodus und überwand am Mittwoch dynamisch die korrektive Abwärtstrendlinie sowie am Donnerstag das Reaktionshoch bei 201,42 USD. Diese bullishen Signale wurden mit weiteren deutlichen Zugewinnen auf ein 3-Monats-Hoch am Freitag bestätigt. Im charttechnischen Fokus als nächstes potenzielles Kursziel steht nun das Rekordhoch bei 215,22 USD. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würden als Nächstes die Fibonacci-Extensionsziele bei 224,23/227,88 USD sowie 235,70 USD in den Blick rücken. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 201,42 USD und vor allem 193,14-195,85 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Bullen am Ruder. Darunter wären ein Schließen der Lücke bei 187,85 USD und ein Wiedersehen mit der übergeordnet kritischen Supportzone bei 179,46-182,08 USD einzuplanen.