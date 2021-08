Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 58,26 USD im Jahr 2019 einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 gesehenes 3-Jahres-Tief bei 32,40 USD zurückwarf. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Zuletzt hatte der Wert eine mehrtägige Seitwärtskonsolidierung gezeigt. Im gestrigen Handel reagierte er auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einer Eröffnung unterhalb der Handelsspanne auf einem 3-Wochen-Tief. Dort einsetzende Käufe trieben die Notierung jedoch anschließend schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf ein 2-Jahres-Hoch bei 57,49 USD. Auf Basis des Tagescharts entstand ein Wide-Ranging-Day, der den primären Aufwärtstrend bestätigte. Im charttechnischen Fokus steht nun die nahezu erreichte mittel- bis langfristig relevante Ziel- und Widerstandszone 57,61-58,26 USD. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es einer nachhaltigen Überwindung dieser Hürde per Wochenschluss. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 61,25 USD und 65,29 USD auf die Agenda rücken. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 70,00 USD vorstellbar. Unterstützt ist die Aktie aktuell bei 56,62 USD und 55,72 USD. Darunter entstünde bereits ein Warnsignal für die Bullen. Kritisch ist der Support bei aktuell 54,35-54,59 USD. Dessen nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde mit Blick auf den etablierten mittelfristigen Keil Abwärtsrisiken in Richtung der Marke von 50 USD mit sich bringen. Der übergeordnete Bullenmarkt würde erst unterhalb der letztgenannten Marke in seinem Bestand gefährdet.