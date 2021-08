Diese Analyse wurde am 19.08.2021 um 15:05 Uhr erstellt.

Der S&P 500 hatte die Hürde bei 4.468 Punkten aus dem Weg räumen können und sich damit weiteres Rallypotenzial in Richtung 4.480 Punkte geschaffen. Bei 4.480 Punkten markierte er schließlich an der im Fokus stehenden mehrmonatigen Eindämmungslinie ein Rekordhoch und ging zuletzt in den Korrekturmodus über. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle verzeichnete er gestern ein 2-Wochen-Tief bei 4.398 Punkten.