Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem ganz langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 90,56 USD ein. Es folgte eine erste Erholungswelle, die die Notierung bis auf 135,88 USD ansteigen ließ. Nach einem Rücksetzer bis auf 105,92 USD startete eine zweite Welle aufwärts. Nach einem temporären Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch arbeitete das Papier das 100%-Projektionsniveau der ersten Aufwärtswelle (151,11 USD) ab und markierte am 10. Juni bei 152,84 USD ein Rallyhoch. Seither befindet sich der Kurs im Korrekturmodus und fiel dabei wieder unter die zuvor überwundene Abwärtstrendlinie zurück. Im gestrigen Handel ergab sich mit dem dynamischen Rutsch unter die untere Begrenzung einer mehrwöchigen Stauzone ein Signal für eine Fortsetzung der mittelfristigen Korrekturphase. Im Fokus als potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite befinden sich das Korrekturtief bei 136,21 USD und der Bereich 132,79-134,92 USD, wo unter anderem die steigende 200-Tage-Linie verläuft. Unterhalb der letztgenannten Zone müsste ein fortgesetzter Kursrutsch in Richtung der übergeordnet kritischen Supportzone bei 126/128 USD eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines dynamischen Anstiegs über die Widerstandszone bei 142,19-143,74 USD per Tagesschluss, um das kurzfristig bearishe Bias zu beseitigen. Darüber befinden sich potenzielle nächste Hürden bei 144,92 USD, 146,00 USD und 147,50 USD.