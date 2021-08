Die Aktie von JP Morgan Chase (WKN: 850628) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Im Februar gelang dem Anteilsschein der Großbank der Ausbruch über den Widerstand des im Dezember 2019 bei 141,10 USD markierten Rekordhochs. Bis auf eine neue am 2. Juni verzeichnete Bestmarke bei 167,44 USD haussierte er, bevor eine korrektive Phase startete. Vom Korrekturtief bei 145,71 USD konnte der Wert einen Aufwärtsimpuls initiieren, die ihn bis auf 162,37 USD katapultierte. Am dort befindlichen 76,4%-Fibonacci-Retracement formte er eine bearish zu wertende Evening Star-Umkehrformation im Kerzenchart. Diese löste in den vergangenen Tagen einen Kursrutsch aus, die nun den kurzfristig kritischen Supportbereich 153,33-155,11 USD zur Disposition stellt. Innerhalb dieser Zone befinden sich unter anderem die mehrwöchige Aufwärtstrendlinie, die 50-Tage-Linie sowie die Kurslücke vom 6. August. Solange diese Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, besteht die Chance auf eine unmittelbare Wiederaufnahme des Aufwärtstrends in Richtung zunächst 159,57 USD und 162,37 USD. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde ein erneuter Test der historischen Bestmarke bei 167,44 USD wahrscheinlich. Sollte der aktuelle Support hingegen nachhaltig verletzt werden, dann würden die Bären den kurzfristigen technischen Vorteil erhalten. Ein Anschlussverkaufssignal entstünde unterhalb des Reaktionstiefs bei 149,52 USD. Zu einer signifikanten Eintrübung auch des mittel- bis langfristigen Chartbildes käme es schließlich im Falle einer Unterschreitung der horizontalen Supportzone 145,71/146,69 USD sowie der knapp darunter befindlichen 200-Tage-Linie (aktuell: 144,09 USD). Auf Sicht mehrerer Wochen müsste dann mit weiteren Abgaben in Richtung 124-127 USD gerechnet werden.