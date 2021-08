Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch bei 900,40 USD, befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein im März erreichtes 4-Monats-Tief bei 539,49 USD ab. Einer Erholungsrally bis auf 780,79 USD folgte ein erneuter erfolgreicher Test des März-Tiefs. Seit Mitte Mai bewegt sich die Notierung wieder nordwärts und konnte dabei alle relevanten gleitendenden Durchschnittslinien überwinden. Nach dem am Freitag markierten 4-Monats-Hoch bei 729,90 USD erlitt der Anteilsschein im gestrigen Handel einen Schwächeanfall und rutschte unter die untere Begrenzung einer kurzfristigen Konsolidierung bis auf ein 3-Wochen-Tief. Im charttechnischen Fokus steht nun das Supportcluster bei aktuell 651-664 USD. Dort verlaufen derzeit die mittelfristige Aufwärtstrendlinie sowie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage. Solange sich die Aktie spätestens im Dunstkreis dieses Unterstützungsbündels stabilisieren kann, bleiben die Chancen auf eine anschließende Fortsetzung der Rally in Richtung 732,61 USD, 753,77 USD und 777,37/780,79 USD gewahrt. Oberhalb der letztgenannten Zone würde perspektivisch das Allzeithoch bei 900,40 USD als potenzielles Kursziel winken. Ein nachhaltiger Rutsch unter 651,00 USD und nachfolgend 620,46 USD wäre hingegen bearish zu werten. Auf Sicht mehrerer Wochen wäre in diesem Fall ein Wiedersehen mit der übergeordnet kritischen Supportzone bei 539-547 USD einzuplanen.