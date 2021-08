Nächste Unterstützungen:

4.461

4.449/4.453

4.436

Nächste Widerstände:

4.468

4.477/4.480

4.493

Das Kursgeschehen stellt derzeit eine Konsolidierung auf hohem Niveau dar. Mit Blick auf die abgearbeitete Fibonacci-Zielmarke bei 4.465 Punkten, die überkauften markttechnischen Indikatoren und die erreichte steigende Widerstandslinie entlang der vergangenen Hochpunkte besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause. Ferner gestalten sich Saisonalität und Marktbreite negativ. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 4.461 Punkten würde einen Rücksetzer in Richtung zunächst 4.449/4.453 Punkte nahelegen. Darunter würden potenzielle Auffangbereiche bei 4.436 Punkten und 4.434/4.425 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 4.468 Punkten könnte die Rally hingegen unmittelbar ausdehnen in Richtung 4.477/4.480 Punkte und eventuell 4.493 Punkte.