Die Pfizer-Aktie (WKN: 852009) war im Rahmen eines zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März vergangenen Jahres verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 26,44 USD gefallen. Seither bewegt sie sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Ab Mitte Juli kam es zu einer Trendbeschleunigung, die die Notierung dynamisch über eine Reihe langfristig bedeutsamer Hürden beförderte. In der vergangenen Woche überquerte das Papier schließlich das aus dem Jahr 1999 stammende Allzeithoch bei 47,45 USD. Wird dieser Ausbruch in den kommenden Tagen mit weiteren Kursavancen über die bis 49,99 USD reichende Fibonacci-Zielzone bestätigt, käme es zu einer deutlichen Verbesserung der ultralangfristigen technischen Ausgangslage. Mittelfristige Kursziele lauten im Erfolgsfall 53,36 USD und 54,96 USD. Übergeordnete Zielbereiche befinden sich dann bei 57,36 USD und 59,72/60,27 USD. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen kurzfristig in einer starken Position, solange der nächste Support bei 45,72-46,34 USD nicht unterschritten wird. Darunter wäre zunächst ein Pullback in Richtung 44,07/44,63 USD oder 43,08/43,64 USD zu favorisieren. Kritisch für die übergeordnet bullishe Ausgangslage ist die breite Unterstützungszone bei 37,96-41,09 USD.