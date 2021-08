Nächste Unterstützungen:

35.139-35.192

35.068/35.073

34.925-35.007

Nächste Widerstände:

35.247/35.260

35.322

35.375

Der Ausbruch aus der vorausgegangenen Stauzone unterhalb von 35.192 Punkten kann vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Die Bullen bleiben jedoch mit Blick auf den Intraday-Chart in einer starken Position, solange die aktuelle Supportzone bei 35.139-35.192 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird. Darunter wäre mit einem deutlicheren Pullback in Richtung 35.068/35.073 Punkte oder 34.925-35.007 Punkte zu rechnen. Erst mit einem nachhaltigen Unterscheiten der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung der kurzfristigen Ausgangslage. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Kurs nachhaltig über die aktuelle Hürde bei 35.247/35.260 Punkten per Stundenschluss befördern, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal zu generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 35.322 Punkte, 35.375 Punkte und 35.449-35.500 Punkte. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 35.560-35.670 Punkte wäre vorstellbar.