Die Aktie des Getränkeherstellers Monster Beverage (WKN: A14U5Z) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 50,06 USD konnte sie in der Spitze um rund 98 Prozent zulegen. Ausgehend vom am 23. April dieses Jahres markierten Allzeithochs bei 99,24 USD startete das Papier eine mittelfristige Konsolidierung oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Am Freitag kam nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen Schwung in die Notierung. Die Aktie haussierte begleitet von sehr hohem Handelsvolumen nach der Ausbildung einer bullishen Kurslücke bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 98,50 USD bevor moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Die technische Ausgangslage ist bullish mit potenziellem nächstem Ziel bei 99,24-99,53 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen mit möglichen Zielen bei 102,20 USD, 103,40/103,91 USD und 105,00-106,76 USD. Als kurzfristig bedeutsame nächste Unterstützung fungiert nun die Zone 92,65-94,00 USD. Solange es nicht zu einem Tagesschluss darunter oder einem Intraday-Rutsch unter das Reaktionstief bei 91,82 USD kommt, bleiben die Bullen im Vorteil.