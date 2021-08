Nächste Unterstützungen:

14.956-14.983

14.925

14.865

Nächste Widerstände:

15.100

15.151-15.184

15.211

Die im Tageschart auf dem Support geformte Kerze ist bullish zu werten. Die Chance auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung der historischen Bestmarke bleibt hoch, solange der Bereich 14.956-14.983 Punkte nicht unterschritten wird. Ein signifikanter Break über die aktuelle Hürde bei 15.100 Punkten würde die Widerstandszone bei 15.151-15.184 Punkten bereits wieder unmittelbar als Kursziel aktivieren. Darüber würden nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 15.211 Punkten und 15.340/15.350 Punkten in den Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.956-14.983 Punkten würde hingegen zunächst für eine preisliche Ausdehnung der Konsolidierung mit möglichen nächsten Zielen bei 14.925 Punkten und 14.865 Punkten sprechen. Zu einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen technischen Ausgangslage und damit einer ersten preislichen Bestätigung für den Übergang in eine ausgeprägte Korrekturphase würde es mit einer Verletzung des Supports bei 14.788 Punkten kommen.