Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt leitete sie nach dem Markieren eines neuen Allzeithochs bei 150,00 USD eine mittelfristige Konsolidierungsphase ein. Diese Verschnaufpause in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks könnte nun kurz vor ihrer Auflösung stehen. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 149,23-150,00 USD per Tagesschluss würde ein Anschlusskaufsignal mit möglichem Ziel bei 155,00-158,00 USD generieren. Zwischenetappen lauten im Erfolgsfall 151,30 USD und 152,95 USD. Nächste Unterstützungen lauten 145,09-146,37 USD und 143,91 USD. Darunter wäre zunächst eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 141,67 USD, 139,74 USD und eventuell 137,07/137,33 USD einzuplanen.