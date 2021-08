Nächste Unterstützungen:

35.247-35.301

35.041-35.090

34.869-34.900

Nächste Widerstände:

35.560-35.605

35.670

35.787-35.923

Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf den nächsten Ziel- und Widerstandsbereich bei 35.560-35.605 Punkten. Dort würde der Übergang in eine kurzfristige Verschnaufpause nicht überraschen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Stundenschluss könnte die Rally unmittelbar in Richtung 35.670 Punkte oder 35.787-35.923 Punkte ausdehnen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über eine nächste Unterstützungszone bei 35.247-35.301 Punkten. solange diese nicht nachhaltig unterschritten wird, bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position. Darunter würde ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung zunächst 35.041-35.090 Punkte wahrscheinlich. Weitere potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 34.869-34.900 Punkte und 34.714-34.791 Punkte. Unterhalb der letztgenannten Zone müsste der Übergang in eine mittelfristige Korrekturphase mit möglichen Zielen bei aktuell 34.300 Punkten, 33.742 Punkten und 33.272 Punkten eingeplant werden.