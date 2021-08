Nächste Unterstützungen:

4.430

4.423/4.425

4.410/4.415

Nächste Widerstände:

4.445

4.452/4.455

4.465

Die damit zu beobachtende geringe Aufwärtsdynamik lässt den Index weiterhin anfällig für einen ausgeprägten Rücksetzer erscheinen. Aufgrund des auch im kurzfristigen Zeitfenster intakten Aufwärtstrends ist gleichwohl eine unmittelbare Fortsetzung der schwunglosen Aufwärtsbewegung in Richtung 4.452/4.455 Punkte und 4.465 Punkte möglich, falls die aktuelle Fibonacci-Hürde bei 4.445 Punkten aus dem Weg geräumt werden kann. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 4.493 Punkte vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 4.430 Punkten und 4.423/4.425 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone würde ein erstes (schwaches) Warnsignal an die Bullen senden. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 4.410/4.415 Punkte und 4.400 Punkte würden dann möglich. Die kurzfristig kritische Unterstützungsregion lässt sich nun bei 4.370-4.374 Punkten ausmachen. Deren nachhaltige Unterschreitung würde eine erste prozyklische Bestätigung für einen ausgeprägten mehrwöchigen Rücksetzer liefern.