Nächste Unterstützungen:

15.063

15.000-15.019

14.953

Nächste Widerstände:

15.184

15.211

15.300/15.340

Dem Index fehlt weiterhin die Schwungkraft, was ihn anfällig für eine deutlichere Korrekturphase macht. Der am Freitag geformte Harami im Tageschart, die negative Saisonalität und geringe Marktbreite stellen weitere Warnsignale für die Bullen dar. Noch kann sich der Aufwärtstrend jedoch durchsetzen. Ein Tagesschluss oberhalb von 15.184 Punkten würde den bearishen Harami negieren und nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 15.211 Punkten und 15.300/15.340 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.063 Punkten würde hingegen zunächst für eine preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause mit möglichen nächsten Zielen bei 15.000-15.019 Punkten und derzeit 14.953 Punkten (20-Tage-Linie) sprechen. Zu einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen technischen Ausgangslage und damit einer ersten preislichen Bestätigung für den Übergang in eine ausgeprägte Korrekturphase würde es mit einer Verletzung der Supportzone bei 14.788-14.874 Punkten kommen.