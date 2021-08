Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres bei 130,85 USD verzeichneten Mehrjahrestief in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 393,26 USD im Juni ging das Papier in eine seitwärts gerichtete Korrekturphase über. Am Freitag meldeten sich die Bullen zurück und beförderten die Notierung schwungvoll über das Juni-Hoch. Im gestrigen Handel markierte der Wert nach Anschlusskäufen eine neue historische Bestmarke bei 404,60 USD. Im Rahmen des damit bestätigten primären Aufwärtstrends lassen sich potenzielle nächste Ziele aus der Fibonacci-Analyse bei 405,54/410,50 USD und 418,69/421,15 USD ausmachen. Darüber befinden sich mögliche Zielbereiche und Hürden bei 423,00-430,00 USD und 438,40 USD. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 393,26/393,58 USD und 384,31-388,64 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein Warnsignal für die Bullen. Eine Verletzung der Supportzone bei 371,77-376,21 USD würde schließlich das mittelfristige Bias von bullish auf neutral drehen und fortgesetzte Abgaben in Richtung des Korrekturtiefs bei 348,13 USD ermöglichen.