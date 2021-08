Die Aktie von American Express (WKN: 850226) hatte vom Crash-Tief im März 2020 bei 67,00 USD bis auf ein am 23. Juli markiertes Rekordhoch bei 179,67 USD zulegen können. Im Rahmen des dort gestarteten Rücksetzers testet sie nun eine bedeutsame Unterstützungszone bei aktuell 165,30-167,22 USD. Dort verläuft unter anderen die zuletzt wiederholt als Support fungierende 50-Tage-Linie sowie die mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Auf der Oberseite deckelt derzeit die korrektive Abwärtstrendlinie sowie die 20-Tage-Linie weitere Kursavancen. Ein signifikanter Anstieg per Tagesschluss über diese bis 170,79 USD reichende Hürde würde ein erstes preisliches Indiz für einen erneuten Vorstoß in Richtung Allzeithoch liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem anschließenden Break über 173,82/174,18 USD. Oberhalb von 179,67 USD lassen sich im Rahmen des dann bestätigten Haussetrends nächste Ausdehnungsziele bei 184/185 USD und 189 USD ausmachen. Ein Rutsch unter 165,30 USD, insbesondere per Tagesschluss, würde hingegen das kurz- bis mittelfristige Chartbild deutlicher eintrüben. In diesem Fall wäre eine ausgedehnte Korrekturphase mit potenziellen nächsten Supportbereichen und Zielen bei 163,50 USD, 161,48 USD und 157,25/158,25 USD zu erwarten. Unterhalb der letztgenannten Zone würden auf Sicht mehrerer Wochen fortgesetzte Abgaben in Richtung 151,50 USD und 140/141 USD drohen.