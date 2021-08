Der Nasdaq 100 blieb in den vergangenen Handelstagen eingebunden in einer seitwärts gerichteten Konsolidierung knapp unterhalb des am 26. Juli bei 15.142 Punkten markierten Rekordhochs. Dabei fungierte die 20-Tage-Linie als wirksame Unterstützung. Im gestrigen späten Handel näherte er sich dem Rekordhoch bis auf 25 Punkte an.