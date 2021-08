Die Aktie des Biotechnologiekonzerns Amgen (WKN: 867900) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser hatte die Notierung bis auf ein im Januar bei 276,69 USD markiertes Rekordhoch befördert, bevor eine Korrekturphase startete. Nach einer ersten Abwärtswelle tendierte der Wert zuletzt seitwärts und bildete dabei ein symmetrisches Dreieck aus. Im gestrigen Handel rutschte er schließlich in Reaktion auf die Veröffentlichung von Quartalszahlen begleitet von sehr hohem Handelsvolumen unter die untere Begrenzung des Dreiecks und zugleich unter die 200-Tage-Linie auf ein 5-Monats-Tief. Dieses bearishe Signal lässt weitere Abgaben in Richtung 220,25 USD und 204,56-210,28 USD erwarten. Darunter befindet sich eine weitere wichtige mögliche Auffangregion bei 193,95-197,00 USD. Mit Blick auf die bereits kurzfristig überverkaufte Lage und eine erreichte Fibonacci-Zone würde zunächst eine technische Erholung in Richtung 231-233 USD oder 237-239 USD nicht überraschen. Eine nachhaltige Rückeroberung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde das gestrige Verkaufssignal negieren. Unmittelbar bullish würde die technische Ausgangslage jedoch erst mit einem nachfolgenden Anstieg über die breite Widerstandszone bei 244,39-250,39 USD.