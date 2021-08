Diese Analyse wurde am 04.08.2021 um 14:10 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial verblieb in den vergangenen Tagen in einer volatilen Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Ein kurzzeitiger Rutsch unter die untere Begrenzung der Range bei 34.871 Punkten erwies sich als nicht nachhaltig und damit als Bärenfalle. Ausgehend vom Tief bei 34.714 Punkten traten die Schnäppchenjäger gestern auf den Plan und beförderten den Index bis auf ein in der letzten Stunde markiertes Tageshoch bei 35.121 Punkten.