Die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour (WKN: A0HL4V) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im Frühjahr/Sommer 2020 oberhalb des markierten 9-Jahres-Tiefs bei 7,15 USD einen zyklischen Boden ausgebildet. Der anschließende Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein im April dieses Jahres verzeichnetes 2-Jahres-Hoch bei 26,45 USD. Im Rahmen der folgenden Abwärtskorrektur testete der Wert das 38,2%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Rally. Im Dunstkreis dieser Unterstützung bildete der Kurs ein Tief bei 18,47 USD aus. Am folgenden Tag komplettierte das Papier ein Morning-Star-Kaufsignal im Kerzenchart und eroberte zugleich die steigende 200-Tage-Linie dynamisch zurück. Nach einer mehrtägigen Verschnaufpause oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie setzte die Notierung zuletzt die Rally vom Korrekturtief begleitet von hohem Handelsvolumen fort und überwand die 50-Tage-Linie. In Reaktion auf besser als erwartete Quartalszahlen und eine Anhebung der Prognose überquerte der Anteilsschein schließlich im gestrigen Handel schwungvoll das letzte Reaktionshoch bei 22,30 USD und brach damit den korrektiven Abwärtstrend. Die Bullen verfügen nun über den technischen Vorteil, solange die Supportzone bei 19,85-20,00 USD nicht unterschritten wird. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits spätestens an der Supportzone 20,82-21,15 USD auf Nachfrage treffen. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 23,21-23,40 USD und 24,20/24,57 USD. Darüber würde die langfristig bedeutsame Widerstandszone bei 26,45-27,72 USD in den charttechnischen Fokus rücken.