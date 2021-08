Die Caterpillar-Aktie (WKN: 850598) hatte im März vergangenen Jahres ein Bärenmarkt-Tief bei 87,50 USD markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis auf ein am 4. Juni dieses Jahres bei 246,69 USD erzieltes Rekordhoch. Die bearishe Auflösung einer darunter ausgebildeten Handelsspanne triggerte eine Korrekturphase, die derzeit andauert. Zuletzt versuchte sich der Wert auf der steigenden 200-Tage-Linie zu stabilisieren. Im gestrigen Handel schloss er knapp unterhalb dieser aktuell bei 205,63 USD befindlichen Durchschnittslinie. Solange das gestrige Hoch bei 210,90 USD nicht überwunden wird, verfügen die Bären über den technischen Vorteil. Ein Rutsch unter den nächsten Horizontalsupport bei 198,58-200,17 USD würde die primäre Aufwärtstrendlinie bei derzeit 188,68 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Weitere potenzielle Auffangbereiche lauten 185,88 USD und 179,34/180,74 USD. Ein Break über 210,90 USD und anschließend 214,51 USD würde hingegen zunächst eine Erholungsrally in Richtung 219,00-226,00 USD wahrscheinlich machen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das mittelfristige Chartbild angeschlagen.