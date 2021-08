Nächste Unterstützungen:

14.882/14.891

14.788-14.843

14.710/14.719

Nächste Widerstände:

15.000-15.004

15.092

15.142/15.151

Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich neutral. Ein Break über die nächsten beiden Widerstände bei 15.000-15.004 Punkten und 15.092 Punkten würde ein erstes Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des intakten übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über die kritische Hürde bei 15.142/15.151 Punkten. Darüber würden mögliche Ziele bei 15.211 Punkten und 15.340 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die schwache Marktbreite, die negative Saisonalität, überkaufte (und teilweise negative divergierende) Oszillatoren sowie die Lage in den Sentimentindikatoren, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Schwächephase in den September hinein hoch. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein signifikanter Rutsch unter 14.788 Punkte, insbesondere per Tagesschluss, würde eine preisliche Bestätigung für den Start eines deutlicheren Rücksetzers liefern. Nächste relevante Unterstützungen lauten in diesem Fall 14.710/14.718 Punkte und 14.579/14.622 Punkte.